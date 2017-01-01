В столичном ТЦ Украина взрывчатку не нашли

На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники, из помещения были эвакуированы около 600 человек.

В результате проверки опасные предметы не обнаружены УНН

Информация о минировании универмага Украина в Киеве не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в воскресенье, 28 октября.

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“Сообщение о минировании торгового центра в Шевченковском районе поступило в полицию около 13.00… В результате проверки опасные предметы не обнаружены“, - рассказали правоохранители.

В полиции не указывают название ТЦ, но ранее сообщалось о “минировании“ универмага Украина.

На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники, из помещения были эвакуированы около 600 человек.

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Данное сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 26 октября в Днепре в полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вскоре “минера“ задержали.