У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар
Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС.
В Киеве произошел пожар в пристройке за зданием посольства Нидерландов, сообщает Украинская правда.
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Загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь, 7 (по другим данным – на улице Фроловской). Трое мужчин пытались погасить пламя с помощью огнетушителей.
По данным агентства Украинские новости, пожар был довольно сильный, о причинах возгорания пока неизвестно.
По словам очевидцев, горел ресторан либо заброшенное здание за ним.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре в доме погибли двое детей.
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