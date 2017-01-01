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У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар

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Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС.
На столичном Подоле произошел пожар возле посольства Нидерландов
На столичном Подоле произошел пожар возле посольства Нидерландов
Українські новини

В Киеве произошел пожар в пристройке за зданием посольства Нидерландов, сообщает Украинская правда.

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Загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь, 7 (по другим данным – на улице Фроловской). Трое мужчин пытались погасить пламя с помощью огнетушителей.

По данным агентства Украинские новости, пожар был довольно сильный, о причинах возгорания пока неизвестно.

По словам очевидцев, горел ресторан либо заброшенное здание за ним.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре в доме погибли двое детей. 

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Теги: Киев, видео, фото, происшествие, Общество, Нидерланды, пожар, посольство
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