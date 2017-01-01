На Крещатике реконструируют сгоревший столетний гастроном

Старинному зданию планируют вернуть первоначальный вид.

Власти Киева приступили к восстановлению здания Центрального гастронома, расположенного на улице Крещатик, 40/1. Строение сгорело еще в июне 2017 года.

Об этом сообщает Сегодня.

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“После пожара 100-летняя постройка была практически полностью уничтожена: крыша здания провалилась. Сгоревший дом закрыли баннером, а представитель собственника дома заверил, что памятник архитектуры восстановят. Прошел год, но работы по его реставрации или консервации не провели. В августе этого года во время грозы сильный ветер повалил забор вокруг дома, сорвал баннер и частично разрушил и без того аварийный фасад. Более месяца понадобилось работникам, чтобы установить новый забор, а фасад укрепить металлическим каркасом и снова спрятать его за баннером“, - говорится в сообщении.

Как сообщает издание со ссылкой на мэрию, город неоднократно выдавал собственнику различные предписания: заключить охранные договоры, провести реставрацию постройки и восстановить дом. Последнее предписание было выдано после того, как здание пострадало во время непогоды.

“В предписании было указано, что противоаварийные и консервационные работы на объекте должны быть проведены немедленно. В противном случае город начнет отсуживать объект“, – рассказал директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

После этого представитель собственника здания сообщил, что они обратились в одну из архитектурных мастерских, которая разработала проект реставрации здания.

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“В ближайшее время нам обещают предоставить проект по проведению работ на объекте. Постройку нужно накрыть, чтобы она не разрушалась. Мы рассмотрим проект за несколько дней, согласуем и выдадим разрешение на проведение работ. Следующий этап – проект реставрации. Все сроки будут прописаны. Будет осуществляться технадзор“, – говорит Никоряк.

Точные сроки начала спасения здания Центрального гастронома пока неизвестны.

Как сообщалось 18 октября, в Киеве отремонтируют окутанный легендами старейший фонтан столицы.