В Киеве обрисовали монастырь рекламой наркотиков

Неизвестные разрисовали стену храма напротив Киево-Печерской лавры.

В Киеве на Печерске на стене Свято-Феодосиевского храма, расположенного напротив Киево-Печерской Лавры, неизвестные балончиком нарисовали рекламу наркотиков.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Ярослава Диденко.

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“Все должны знать, что кладами или закладками называют места, куда торговец кладет и откуда покупатель забирает товар. Я замечаю эти надписи на многих домах в Киеве. Но на храме такую вандальную надпись увидел впервые“, - написал нардеп.

Диденко призвал всех неравнодушных обратиться в полицию с просьбой контроля этой ситуации. Он также добавил, что планирует обратиться к Министру внутренних дел и управления полиции.

Напомним, 17 октября в городе Стрый неизвестные расписали стены свежеотремонтированного Дома культуры. На фасаде здания красовались непристойные рисунки.