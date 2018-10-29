Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве обрисовали монастырь рекламой наркотиков

Комментариев: 1
Неизвестные разрисовали стену храма напротив Киево-Печерской лавры.
Депутат намерен обратиться в МВД
Депутат намерен обратиться в МВД
facebook.com/yaroslavdid

В Киеве на Печерске на стене Свято-Феодосиевского храма, расположенного напротив Киево-Печерской Лавры, неизвестные балончиком нарисовали рекламу наркотиков.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Ярослава Диденко.

Читай также: Памятник комсомольцам в Днепре облили “кровью“

“Все должны знать, что кладами или закладками называют места, куда торговец кладет и откуда покупатель забирает товар. Я замечаю эти надписи на многих домах в Киеве. Но на храме такую вандальную надпись увидел впервые“, - написал нардеп.

Диденко призвал всех неравнодушных обратиться в полицию с просьбой контроля этой ситуации. Он также добавил, что планирует обратиться к Министру внутренних дел и управления полиции.

Напомним, 17 октября в городе Стрый неизвестные расписали стены свежеотремонтированного Дома культуры. На фасаде здания красовались непристойные рисунки.

Поделись:
Теги: Свято-Феодосиевский храм, вандалы, наркотики, реклама
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
П    29.10.2018, 12:43
Оценка:  0
П
И только полиция не знает, что это за "клады". Google в помощь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь