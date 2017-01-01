В Киеве будут судить директора КБ Артиллерийское вооружение

Руководитель предприятия оборонной промышленности подозревается в крупной растрате.

Директору государственного предприятия, относящегося к военно-промышленному комплексу, объявлено подозрение в растрате 1,4 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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“Киевская местная прокуратура №9 объявила о подозрении директору государственного предприятия Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины“, - говорится в сообщении.

Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере, кратном нанесенным убыткам. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.

Следствием установлено, что директор государственного предприятия в 2015 году организовал приобретение у одного из частных предприятий оборудования по завышенной стоимости, что привело к растрате государственных средств в сумме 1,4 млн грн.

Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы.

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Стоит отметить, что государственное предприятие Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.

Как сообщалось 25 октября, тесть экс-чиновника МОУ купил 7 квартир при закупке низкопробной формы ВСУ.