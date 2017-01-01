В Киеве трамвай протаранил авто
Водитель кроссовера пытался пересечь трамвайные пути, когда в авто на скорости врезался трамвай.
В Киеве, на Кудрявском спуске трамвай на скорости протаранил Kia Sportage, который оказался посреди трамвайной колеи. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает ТСН.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в около 15:00, пострадавших нет.
По словам очевидцев, за 5-10 минут переговоров водители договорились о мировой и разъехались, инцидент был исчерпан без участия полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве трамвай протаранил авто
Напомним, накануне в ДТП на выезде из Днепра пострадали пять человек. Ранее под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой Volkswagen. Тогда пострадали пять человек.
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