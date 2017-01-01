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В Киеве трамвай протаранил авто

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Водитель кроссовера пытался пересечь трамвайные пути, когда в авто на скорости врезался трамвай.
В столице столкнулись трамвай и автомобиль
В столице столкнулись трамвай и автомобиль
tsn.ua

В Киеве, на Кудрявском спуске трамвай на скорости протаранил Kia Sportage, который оказался посреди трамвайной колеи. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает ТСН.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в около 15:00, пострадавших нет.

По словам очевидцев, за 5-10 минут переговоров водители договорились о мировой и разъехались, инцидент был исчерпан без участия полиции.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве трамвай протаранил авто

Напомним, накануне в ДТП на выезде из Днепра пострадали пять человек. Ранее под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой Volkswagen. Тогда пострадали пять человек.

 

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Теги: Киев, ДТП, столкновение, фото, Трамвай, авто
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Источник: korrespondent.net

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