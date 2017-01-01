В центре Киева прогремел взрыв

Причиной взрыва, по неофициальным данным стали неполадки электрокабеля. На месте работают бригады пожарных, полицит и скорой.

Поздно вечером 29 октября на улице Ивана Кудри в Печерском районе Киева произошел взрыв. Предположительно, что-то взорвалось в одном из зданий. Об этом сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

По его данным на месте происшествия работают три "скорых", две пожарные и 12 машин полиции.

"Взрыв на Кудри. 3 скорых, 2 пожарки, 12 машин полиции", - написал Станислав Речинский.

По его словам, вероятно, взрыв произошел в некоем здании.

В то же время УНН со ссылкой на правоохранителей сообщает, что взрыв не связан с криминалом.

"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция, поскольку было обращение", - сообщили журналистам в полиции.

Ранее взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина. Напомним, в Керчи взорвался газовый баллон, пострадал один человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet