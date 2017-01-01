Взрыв в центре Киева: полиция назвала причину

Замыкание силового кабеля произошло вечером в понедельник, 29 октября, на улице Ивана Кудри в Киеве.



На улице Ивана Кудри, 42 в Печерском районе Киева произошло замыкание силового кабеля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции вечером 29 октября.







Во дворе дома в Харьковской области взорвался снаряд, есть погибший

Отмечается, что на месте происшествия работают аварийные службы. Кабель обесточен. "По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошел взрыв . По словам очевидцев, на месте происшествия работали три "скорые", две пожарные и 12 машин полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet