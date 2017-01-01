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Взрыв в центре Киева: полиция назвала причину

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Замыкание силового кабеля произошло вечером в понедельник, 29 октября, на улице Ивана Кудри в Киеве.
Замыкание силового кабеля произошло в центре столицы
Замыкание силового кабеля произошло в центре столицы
Поліція Києва / Facebook

На улице Ивана Кудри, 42 в Печерском районе Киева произошло замыкание силового кабеля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции вечером 29 октября.
 
Отмечается, что на месте происшествия работают аварийные службы. Кабель обесточен. "По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева произошел взрыв. По словам очевидцев, на месте происшествия работали три "скорые", две пожарные и 12 машин полиции. 

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Теги: Киев, замыкание, ЧП, полиция
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Источник: korrespondent.net

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