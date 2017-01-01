Пожар произошел на станции технического обслуживания, расположенной на проспекте Науки. В результате сгорели две машины.



Спасатели вечером 29 октября ликвидировали пожар на станции технического обслуживания (СТО) в Голосеевском районе Киева, в результате пожара сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГосЧС.



Информация о пожаре на СТО на пр. Науки поступила в 22.36 понедельника. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в двухэтажном здании станции технического обслуживания с последующим распространением огня на два расположенные рядом одноэтажные гаражи.



В 23:37 пожар на площади 300 кв. м удалось локализовать, а в ночь на вторник в 00:01 ликвидировать.







Cмотрите фотогалерею: Два автомобиля сгорели на СТО в Киеве В результате пожара сгорело и разобрано 300 кв. м горючего утеплителя и отделки помещений на первом и втором этаже, оборудование для ремонта автомобилей, рабочая одежда мастеров и деревянные шкафы. Кроме того, сгорели два автомобиля в боксах автомастерской.





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Напомним, 27 октября во время пожара на станции технического обслуживания Информации о погибших и травмированных нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.Напомним, 27 октября во время пожара на станции технического обслуживания сгорели семь автомобилей

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