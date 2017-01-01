Вонь и трупы: Нелегальный дом престарелых на Святошино проверяют

Продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом.

Пациенты дома престарелых не жалуются, в отличие от соседей Скриншот из видео

В Святошинском районе Киева на территории садового общества Связист нелегально работает дом престарелых.

Об этом сообщают Надзвичайні новини.

По словам одной из пациенток, там проживают до 30 человек. В самом здании нарушены нормы пожарной безопасности. А также люди, которые живут по соседству, постоянно жалуются на ужасный запах и ненадлежащий уход за пожилыми людьми.

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Никакой лицензии на медицинское обслуживание больных у хозяйки нет, а расходные материалы и продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом. На улице у дома воняет фекалиями. Очевидцы утверждают, что видят, как иногда из подвала выносят трупы.

В настоящее время проводится досудебное расследование, сбор доказательств и проверка причастности тех или иных лиц к правонарушению.

В публикации отмечается, что в КГГА заявили, что вопрос открытия пансионата на этой территории не рассматривался.

Напомним, что обнаружен незаконный дом престарелых был уже давно и местные жители давно безрезультатно обращаются к киевской власти с просьбой решить эту проблему. Журналисты постарались разобраться в ситуации.

Как сообщалось в августе, в Германии двое стариков сбежали из дома престарелых ради металл-фестиваля.