В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона

В полиции сообщают, что киевлянин, вероятно, хотел похвастаться оружием перед сожительницей.

В Киеве в одном из домов на улице Жукова мужчина устроил стрельбу с балкона.



Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По данным ведомства, выстрелы услышали соседи и обратились к правоохранителям.

По словам начальника Деснянского управления полиции Александра Косовского, во время осмотра помещения правоохранители обнаружили 200 граммов каннабиса, три пистолета с патронами и запал к гранате.

Начато уголовное производство Нацполіція

“Мы установили, что киевлянин, 1978 года, вероятно, использовал оружие, чтобы похвастаться перед сожительницей. Наркотики он хранил для собственного использования“, - сказал он.

При осмотре полицейские изъяли 200 грамм канабиса Нацполіція

Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылку наркотических средств, психотропных веществ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы Нацполіція

Напомним, на трассе Херсон-Каховка-Геническ правоохранители поймали киевлянина, который перевозил в автомобиле гранатомет и наркотики.