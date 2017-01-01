В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона
В Киеве в одном из домов на улице Жукова мужчина устроил стрельбу с балкона.
Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба полиции Киева.
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По данным ведомства, выстрелы услышали соседи и обратились к правоохранителям.
По словам начальника Деснянского управления полиции Александра Косовского, во время осмотра помещения правоохранители обнаружили 200 граммов каннабиса, три пистолета с патронами и запал к гранате.
“Мы установили, что киевлянин, 1978 года, вероятно, использовал оружие, чтобы похвастаться перед сожительницей. Наркотики он хранил для собственного использования“, - сказал он.
Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылку наркотических средств, психотропных веществ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, на трассе Херсон-Каховка-Геническ правоохранители поймали киевлянина, который перевозил в автомобиле гранатомет и наркотики.