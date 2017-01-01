Киевлянам вернули 4,2 млн грн за коммуналку

Вернули деньги за непредоставленные услуги. Больше всего - за неуборку придомовой территории и лестничных клеток, а также за отсутствие техобслуживания лифтов.

Управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда Киева перечислили киевлянам 4,2 миллиона гривен за непредоставленные или некачественно предоставленные коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник, 30 октября.

Согласно сообщению, снованием для пересчета стало непредоставление услуг:

- по уборке придомовой территории (518 451 грн) и лестничных клеток (675 506 грн);

- по техобслуживанию лифтов (512 714 грн) и обслуживанию систем диспетчеризации (351 94 грн).

Еще 1,914 млн грн перечислили жителям за непредоставленные услуги по поливу дворов, клумб и газонов, а 114 тысяч гривен – за отсутствие техобслуживания и ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления. Также почти 100 тысяч гривен выплачены из-за отсутствия энергоснабжения лифтов и 6 700 грн – за отсутствие освещения мест общего пользования.

В пресс-службе пояснили, что сумма перерасчетов отображается в квитанциях в графе "перерасчет".

Ранее стало известно, что в Киеве в платежках за коммунальные услуги в октябре, которые получат жители столицы в ноябре, не будет отражен размер назначенной субсидии.

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