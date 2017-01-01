В Киеве задержали стрелявшего в человека замглавы Федерации бокса - СМИ

Правоохранители Киева задержали подозреваемого в стрельбе, произошедшей 26 октября у развлекательного заведения на Большой Васильковской.

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого по делу о стрельбе, которая произошла 26 октября около развлекательного заведения на Большой Васильковской в столице. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечено, что конфликт произошел около 23:00 26 октября. Злоумышленник избил двух мужчин, а также выстрелил в одного из них и скрылся на иномарке.

Известно, что по состоянию на 30 октября он задержан, ему уже объявили о подозрении в совершении хулиганства. Сейчас он находится под ночным домашним арестом.

По данным правоохранителей, ранее мужчина уже фигурировал в другом уголовном производстве. В частности, в январе 2017 года в Киеве он побил патрульного. Тогда мужчина прибыл на место происшествия по просьбе своей подруги, которую остановили полицейские, подозревая ее в пьяной езде.

"После этого инцидента обвинительный акт в отношении подозреваемого по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения", - доложили в ведомстве.

Сейчас полиция не сообщает имени задержанного, замечая лишь, что это 36-летний дончанин. В то же время Украинская правда пишет, что подозреваемым является вице-президент Федерации бокса Киева бизнесмен Николай Щур.

Ранее в центре Одессы 35-летний мужчина возле одного из развлекательных заведений устроил стрельбу. Мужчина оказался гражданином одной из соседних стран.

Также сообщалось, что в Киеве в одном из домов на улице Жукова мужчина устроил стрельбу с балкона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet