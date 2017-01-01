В Киеве экстренно закрыли станцию метро

Станция Площадь Льва Толстого из-за анонимного звонка закрыта на вход, выход, а также на пересадку. Проводится проверка.

Станция Киевского метрополитена Площадь Льва Толстого (Оболонско-Теремковская ветка, "синяя" линия) закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом вечером во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на странице в Facebook.

Отмечается, что станция закрытакак пересадочная.

"Станция Льва Толстого + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, двумя днями ранее в Киеве "минировали" универмаг Украина. Сообщение оказалось ложным. А 26 октября в Днепре в полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вскоре "минера" задержали.

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