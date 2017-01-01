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На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада

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К счастью, никто из прохожих не пострадал.
На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада
© unn.com.ua
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  • Разрушается дом № 6 на Крещатике
На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада
Разрушается дом № 6 на Крещатике
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На улице Крещатик в центре Киева с фасада здания на тротуар обвалились крупные куски облицовки.

Об этом сообщает УНН.

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“С фасада дома номер 6 на Крещатике упали большие куски фасадного покрытия. Упали они на тротуар с высоты 5-6-го этажей. Сейчас коммунальные службы загородили часть тротуара“, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом здании в дальнейшем планируется провести работы по очистке фасада от штукатурки, которая может упасть.

Напомним 16 сентября, в Киеве на Крещатике обрушилась часть балкона.

Как сообщалось 19 сентября, в Киеве женщину убила упавшая с 16-го этажа перегородка балкона.

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Теги: Киев, здание, обвалилось, рухнуло
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