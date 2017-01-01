На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада
К счастью, никто из прохожих не пострадал.
На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада
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На Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада
Разрушается дом № 6 на Крещатике
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На улице Крещатик в центре Киева с фасада здания на тротуар обвалились крупные куски облицовки.
Об этом сообщает УНН.
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“С фасада дома номер 6 на Крещатике упали большие куски фасадного покрытия. Упали они на тротуар с высоты 5-6-го этажей. Сейчас коммунальные службы загородили часть тротуара“, - говорится в сообщении.
Уточняется, что на этом здании в дальнейшем планируется провести работы по очистке фасада от штукатурки, которая может упасть.
Напомним 16 сентября, в Киеве на Крещатике обрушилась часть балкона.
Как сообщалось 19 сентября, в Киеве женщину убила упавшая с 16-го этажа перегородка балкона.