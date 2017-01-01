В Киеве повторно "заминировали" станцию метро Льва Толстого
Поступил анонимный звонок о взрывчатке в метро.
В Киеве станцию метро Льва Толстого закрыли в связи с сообщением о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.
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“Станция Льва Толстого + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании“, - написано в сообщении.
На данный момент проводится проверка.
Это уже не первое сообщение за сутки о "минировании". Напомним, первое сообщение о "минировании" было вечером 30 октября. Станция также была закрыта на вход и выход.