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В Киеве повторно "заминировали" станцию метро Льва Толстого

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Поступил анонимный звонок о взрывчатке в метро.
На данный момент ведется проверка станции
На данный момент ведется проверка станции
УНИАН

В Киеве станцию метро Льва Толстого закрыли в связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

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“Станция Льва Толстого + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании“, - написано в сообщении.

На данный момент проводится проверка.

Это уже не первое сообщение за сутки о "минировании". Напомним, первое сообщение о "минировании" было вечером 30 октября. Станция также была закрыта на вход и выход.

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Теги: метро Льва Толстого, минирование
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