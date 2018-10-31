В Киеве полиция задержала активистов в балаклавах

31 октября около здания Кабмина полиция задержала молодых людей, которые собирались провести митинг.

Около двух десятков молодых людей во дворе на Институтской начали одевать балаклавы и готовить файеры, информация об этом сразу поступила в полицию.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в полиции.

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В результате операции спецподразделением полиции и Национальной гвардии активисты были задержаны. Их силой завели в автозак по живому коридору из бойцов МВД.

Молодые люди собирались провести митинг против главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, об этом сообщает представитель организации Невидомый патроит. Но полиция своевременно прибыла на место происшествия и не дала провести акцию, задержав активистов.

Полиция своевременно задержала митингующих apostrophe.ua

Ранее в центре Киева возле станции метро Олимпийская активист С14 снял на видео момент попытки ограбления девушки тремя женщинами цыганской национальности.

Напомним, студенты КПИ вышли на митинг, требуя отставки ректора.