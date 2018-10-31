В Киеве банда "домушников" на авто сбила патрульных и протаранила 10 машин

Полиции удалось задержать четырех квартирных воров.

В Деснянском районе Киева полиция задержала четверых квартирных воров - иностранных граждан, которые при попытке побега протаранили 10 автомобилей и совершили наезд на двух правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Еще 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение, что неизвестные ограбили квартиру когда хозяева были дома.

По данному факту было открыто производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Столичные оперативники, получив информацию о незаконной деятельности на территории Киева группировки, занимающейся грабежами квартир, документировали их преступную деятельность.

Читай также: В Киеве "на горячем" поймали группу квартирных воров

Ночью 28 октября правоохранители задержали этих воров после попытки ограбить жилье в Деснянском районе. Подозреваемые пытались сбежать от полицейских на машине, но их авто заблокировали оперативники. После этого грабители закрылись в салоне и предприняли отчаянную попытку сбежать, протаранив при этом припаркованные автомобили, в том числе служебную машину полиции.

“В целом они повредили 10 машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали“, - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Читай также: Украина во второй раз выдворила "вора в законе" Тенго Гальского

Все задержанные - граждане другого государства, 2 из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще 1 - неоднократно судимый за совершение квартирных краж.

При обысках по месту жительства преступников у них изъяли несколько единиц оружия, которое затем направили на экспертизу.

Также были изъяты отмычки и ключи для совершения грабежей, ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны.

Сейчас доказана причастность иностранной банды к совершению 3 квартирных краж в Киеве, а также Киевской и Житомирской областях.

Следователи начали 2 производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса.

Как сообщалось, в июле на Оболони поймали "на горячем" группу квартирных воров.