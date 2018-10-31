ТОП-5 мистических мест Киева для прогулок на Хеллоуин

Для любителей атмосферных прогулок в Киеве имеется масса вариантов таинственных и страшных уголков.

В Киеве есть масса красивых и романтических мест, овеянных мистическими преданиями и легендами.

В преддверии самого страшного праздника для любителей атмосферных прогулок, News.bigmir.net по материалом Информатора выбрал ТОП-5 самых таинственных и жутких мест Киева.

Лысая гора

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В столице есть несколько лысых гор, но есть одна из них, выделяется на фоне остальных. Это гора на Выдубичах, где во времена Киевской Руси проводились языческие обряды, место обладает особой энергетикой и особенно чувствительные люди способны здесь прикоснуться к паранормальному. Какое-то время она принадлежала Печерскому монастырю – монахи здесь рыли свои первые ходы, а также содержали пасеку. В XIX веке гору выкупила городская власть – было решено построить Лысогорский форт.

Если стать на любом из холмов на Лысой горе и звучно попрыгать, можно услышать, что под вами пустота: это вал высотой от 10 до 12 м. Валы соединены тоннелями, и вообще Форт представляет собой сложную систему бастионов и равелинов. В подземных казармах могло разместиться до нескольких тысяч солдат.

В конце XIX века здесь казнили государственных преступников – на горе были установлены виселицы, повешенных палач хоронил где-нибудь неподалеку.

Во времена немецкой оккупации в горе находилась подземная база танков – входы в базу немцы подорвали при отступлении. Сегодня гора – любимое место встреч сатанистов, толкиенистов, и прочих неординарных личностей.

Но когда ночь опускается на мрачный холм, атмосфера там стает еще более угнетающей и паранормальной.

Зеленый театр

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Живописные развалины Зеленки также хороший вариант для любителей пощекотать нервы. Местность на Киевских холмах, расположенная сразу за метро Арсенальная, в давние времена была местом захоронения самоубийц и некрещеных младенцев. Однако позже здесь возвели монастырь, затем крепость, а после — парк с каруселями и кинотеатр. Но ни одна из построек долго не прожила, зачастую они были уничтожены пожарами. Впоследствии народные легенды “поселили“ здесь духов с потревоженного кладбища и главного киевского полтергейста, которого зовут Хозяином.

“Горожане убеждены: тот, кто с ним не поздоровается, рискует остаться в катакомбах Зеленого театра навсегда, подобно жертвам грабителей, в недалеком прошлом прятавших под землю следы своих преступлений. Да и вообще, возгорания из-за попадания молнии и загадочные происшествия, не поддающиеся логическим объяснениям, для Зеленки – обычное дело“, - отмечает издание.

Сейчас театр отреставрировали и там проходят различные концерты и мероприятия. Но на видео он зафиксирован еще до реконструкции.

Киевский крематорий

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Также одним из самых таинственных и жутких зданий Киева является крематорий. Необычная постройка, созданная в советскую эпоху, до сих пор привлекает внимание. Возле этого здания находится не менее интересный объект — под толстым слоем бетона “замурована“ Стена памяти — гигантский барельеф длиной 213 метров. Художники-монументалисты Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко создавали его 10 лет. Но советская власть решила закатать в бетонн жизнеутверждающую скульптурную композицию, которая задумывалась, как художественное творение способное поддержать людей в трудную минуту потери близкого человека.

Часто крематорий сравнивают с порталом в иной мир.

Бабий яр

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Бабий Яр в наши дни — это мемориальный сквер, где установлены памятники почти всем нациям, пострадавшим от геноцида во время Второй мировой войны. Этого трагическое место, где нацистами были убиты от 150 до 200 тысяч человек. Жертвами Бабьего Яра стали евреи, цыгане, киевские караимы, военнопленные, диссиденты, священники и даже мирные жители, которые стали неугодными нацистам. Известно, что во время той бойни удалось спастись только 29 людям.

Родина-мать

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Казалось бы, что может быть мрачное в таком памятнике? Но оказывается монумент расположен на Черной горе, куда даже редко залетают птицы. Кроме того, дочь автора скульптуры, Василия Бородая, которая была натурщицей для создания лица памятника, после установки Родины в скором времени тяжело заболела и умерла. К тому же внутри хранятся музейные экспонаты времен войны, фотографии и вещи людей, переживших кромешный ад.

Как сообщалось 8 октября, во Львове прошел праздник День тыквы - альтернатива чужеземным традициям Хеллоуина, связанного со всякой нечистью.