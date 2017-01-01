В Киеве перекроют центр города из-за визита Меркель

Ограничивать движение планируют на двенадцати улицах в промежутке времени с 11:00 до 20:00.

В четверг, 1 ноября в связи с визитом в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве ограничат движение транспорта по центральным улицам. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрыть дороги могут с 11:00 до 20:00.

Ограничить движение планируют на следующих дорогах:

- Крещатик;

- Институтская;

- Владимирский спуск;

- Европейская площадь;

- Михаила Грушевского;

- Шелковичная;

- Михайловская;

- Владимирская;

- Большая Житомирская;

- проспект Бажана;

- Набережное шоссе;

- Парковая дорога.

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Напомним, ранее у Порошенко рассказали о рассказали о предстоящем визите Меркель.

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