В Киеве перекроют центр города из-за визита Меркель
В четверг, 1 ноября в связи с визитом в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве ограничат движение транспорта по центральным улицам. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перекрыть дороги могут с 11:00 до 20:00.
Ограничить движение планируют на следующих дорогах:
- Крещатик;
- Институтская;
- Владимирский спуск;
- Европейская площадь;
- Михаила Грушевского;
- Шелковичная;
- Михайловская;
- Владимирская;
- Большая Житомирская;
- проспект Бажана;
- Набережное шоссе;
- Парковая дорога.
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Напомним, ранее у Порошенко рассказали о рассказали о предстоящем визите Меркель.
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