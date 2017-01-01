Под Киевом нашли 1000 кв.м. скадов угонщиков элитных авто

Общая площадь складских помещений, в которых автоворы прятали похищенные автомобили и запчасти, составляет почти 1000 кв.м.

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В Киевской области вчера, 31 октября, полиция месте с прокуратурой и СБУ провела успешную операцию по выявлению базы угонщиков элитных автомобилей. За автоворами следили около года.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

“Прокуратурой области в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и СБУ пресечена преступная схема незаконного завладения автомобилями марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover и Mercedes“, - говорится в сообщении.

Полиция уже давно искала преступников, которые в 2018 году совершили серию угонов иномарок представительского класса.

Следователям удалось выйти на их след, и суд выдал санкции на обыск. Правоохранители осмотрели более десяти объектов в Киевской области. Общая площадь складских помещений, в которых автоворы прятали похищенные автомобили и запчасти, составляет почти 1000 кв.м.

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“При проведении более 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков и другие вспомогательные средства, приспособленные для совершения незаконных действий, а также денежные средства, полученные преступным путем“, - уточнили в прокуратуре.

Автоугонщики были оснащены по последнему слову техники: использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

О подозрении в незаконном завладении транспортными средствами сообщили четырем подозреваемым, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины еще одного человека, который причастен к организации автобанды.

Как сообщалось, в августе в Одессе была задержана крупная банда угонщиков авто.