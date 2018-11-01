Киев поможет решить проблемы домов Войцеховского в сотрудничестве с жителями, - КГГА

Город будет обеспечивать и в дальнейшем координацию процессов ради урегулирования проблем энергоснабжения, выполнение технических условий в домах на Харьковском шоссе, 19 и 19-А, соблюдение графика погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Жители указанных домов должны избрать метод конструктивного диалога и партнерства, а не радикальных действий. Ведь сегодняшнее блокирование улиц повлекло большую проблему для тысяч киевлян, которые не могли попасть на работу, часами стояли в пробках (сейчас движение разблокирован). Для решения проблемы этих домов есть все предпосылки и содействие со стороны города.

Напомним, 4 октября 2018 на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения № 62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

Также 23 октября 2018 проведена очередная совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК «Мега-Сити».

ДТЭК Киевские электросети восстановило электроснабжение домов после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, что накопленный обслуживающей организацией ООО «ДОМ-СЕРВИС 19».

В результате сегодняшних переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые должны быть уплачены до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тыс. Грн от ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» поступило уже сегодня. Остальные - около 2700000 грн - выплатят в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе.

Представителям инициативных групп жителей предложен алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Однако в дальнейшем жители должны выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании, придерживаться графика погашения долга и не допустить накопления долга в дальнейшем.