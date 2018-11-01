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Полиция задержала педофила, изнасиловавшего девочку на Троещине

Комментариев: 3
Насильником оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.
Полиция задержала педофила, изнасиловавшего девочку на Троещине
kyiv.npu.gov.ua

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Правоохранители задержали мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку на Троещине. Для раскрытия преступления следователем понадобилось полгода. Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Преступление случилось в марте на улице Оноре де Бальзака. Преступник при нападении на ребенка применил шокер.

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“Фоторобот, составленный по информации потерпевшей девочки, участковые разместили в местах пребывания людей. Оперативники тщательно проверяли сообщения граждан, которые обращались в полицию по поводу выявления лиц, похожих по описанию. Оперативники проверили ранее судимых мужчин за тяжкие преступления, освободившихся из мест лишения свободы. Материалы уголовного производства содержат сотни страниц допросов, объяснений и запросов“, -  рассказал начальник Деснянского полиции Александр Косовский. 

В начале октября, по результатам получения заключения экспертизы ДНК-профиля, было установлено лицо, причастное к изнасилованию. Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.

“Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины. На днях следователи Деснянского управления полиции, согласовав с процессуальным руководителем из Киевской местной прокураторы №3, сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы“, - отметил Косовский.

Как сообщалось 10 октября, в Харькове поймали педофила, который раздавал свои визитки девочкам возле школы и пытался совратить 12-летнюю школьницу.

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Теги: изнасилование, педофил, девочка, Киев
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Комментариев (3)
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мармизасвiдомого    01.11.2018, 13:18
Оценка:  -3
мармизасвiдомого
На фотороботе похож на активиса, которыми сейчас полон Киев.
Alcoolique    01.11.2018, 13:13
Оценка:  +3
Alcoolique
гуманные у нас уголовный кодекс..до 12 лет.
впаять мразоте 30тник...чтоб сдох на нарах.и жилось бы спокойнее
такое дерьмо не жалко
flacon9havi    01.11.2018, 13:32
Оценка:  +1
flacon9havi
15 - це махімум по карному кодексу. Нажаль.
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