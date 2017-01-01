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Кличко во время встречи с Ангелой Меркель выразил ей благодарность за поддержку Украины

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Кличко во время встречи с Ангелой Меркель выразил ей благодарность за поддержку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибыла с однодневным официальным визитом в Украину, в аэропорту “Борисполь”.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте.

Мэр поприветствовал канцлера в столице Украины и назвал ее визит важным для преодоления тех вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной.

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“Мы благодарны за вашу поддержку Украины, за помощь в урегулировании тех проблем и больших вызовов, стоящих перед нашим государством. Надеюсь, сегодняшние встречи будут эффективными для дальнейших поисков модели и урегулирования ситуации на Востоке Украины ”, - отметил Кличко.

В Киеве состоятся встречи Ангелы Меркель с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидерами парламентских групп. Также состоится дискуссия со студентами и возложение цветов к мемориалу Героям Небесной сотни.

Предыдущий визит Меркель в Украину состоялся в феврале 2015 года. Также канцлер приезжала в Киев в августе 2014 года.

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