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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

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Сейчас здания двух вокзалов блокированы полицией, обслуживающий персонал и пассажиров вывели на улицу.
Неизвестный сообщил о минировании вокзала
Неизвестный сообщил о минировании вокзала
Укринформ

В Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала, перекрыты подземные переходы. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо вечером в четверг, 1 ноября.

Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.

"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - отмечает СМИ.

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Ранее, 30 октября, станция киевского метрополитена Площадь Льва Толстого (Оболонско-Теремковская ветка, "синяя" линия) была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

 

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Теги: Киев, вокзал, эвакуация, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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