Руководитель клуба, по данным полиции, склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения.

В проституцию было вовлечено около 20 танцовщиц kyiv.gp.gov.u

Директора одного из развлекательных клубов Киева столичная прокуратура задержала по подозрению в сутенерстве. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

Отмечается, что в проституцию было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора заведения были обнаружены и изъяты деньги, черная бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается. Устанавливаются причастность других лиц к совершению преступления.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве директора клуба задержали за сутенерство

Ранее в Киеве полиция накрыла сеть выездных борделей. Сутенеры работали в трех областях, поставляя клиентам наркотики и девушек по 1500 – 5000 грн в час.

Перед этим в Киеве чиновника задержали за сутенерство.

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