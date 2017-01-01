В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта
На некоторых улицах в центре Киева ограничат движение транспорта в 31 июля 2019 года из-за ремонта электрических сетей. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
- улице Софиевской;
- Софийской площади;
- улице Владимирской;
- улице Золотоворотской;
- переулке Георгиевском;
- улице Рейтарской;
- улице Стрелецкой;
- улице Олеся Гончара;
- улице Ярославов Вал;
- Львовской площади;
- улице Сечевых Стрельцов.
В Киеве из-за провала асфальта перекрыли Голосеевский проспект
В КГГА отметили, что исполнитель работ - частное акционерное общество ДТЭК Киевские электросети - должен согласовать с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции. После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров, говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 1 ноября на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet