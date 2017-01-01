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В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта

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Киевские электросети согласуют с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции.
В центре Киева до конца июля 2019 года ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей
В центре Киева до конца июля 2019 года ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей
УНН

На некоторых улицах в центре Киева ограничат движение транспорта в 31 июля 2019 года из-за ремонта электрических сетей. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Движение транспорта будет ограничено на:
  • улице Софиевской;
  • Софийской площади;
  • улице Владимирской;
  • улице Золотоворотской;
  • переулке Георгиевском;
  • улице Рейтарской;
  • улице Стрелецкой;
  • улице Олеся Гончара;
  • улице Ярославов Вал;
  • Львовской площади;
  • улице Сечевых Стрельцов.

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В КГГА отметили, что исполнитель работ - частное акционерное общество ДТЭК Киевские электросети - должен согласовать с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции. После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров, говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 1 ноября на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч.

 

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Теги: Киев, ремонт, электричество, ДТЭК, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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