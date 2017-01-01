В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта

Киевские электросети согласуют с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции.

В центре Киева до конца июля 2019 года ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей УНН

На некоторых улицах в центре Киева ограничат движение транспорта в 31 июля 2019 года из-за ремонта электрических сетей. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Движение транспорта будет ограничено на:

улице Софиевской;

Софийской площади;

улице Владимирской;

улице Золотоворотской;

переулке Георгиевском;

улице Рейтарской;

улице Стрелецкой;

улице Олеся Гончара;

улице Ярославов Вал;

Львовской площади;

улице Сечевых Стрельцов.

В Киеве из-за провала асфальта перекрыли Голосеевский проспект

В КГГА отметили, что исполнитель работ - частное акционерное общество ДТЭК Киевские электросети - должен согласовать с патрульной полицией схему организации дорожного движения на период реконструкции. После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров, говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 1 ноября на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet