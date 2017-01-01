В полиции рассказали о результатах поиска взрывчатки на вокзалах Киева
На железнодорожном вокзале и центральном автовокзале Киева опасных предметов не обнаружили. Об этом вечером в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
"Информация о заминировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что теперь ищут псевдоминера.
Ранее стало известно, что на железнодорожном вокзале Киева проводят эвакуацию.
За несколько дней до этого станция киевского метрополитена Площадь Льва Толстого (Оболонско-Теремковская ветка, "синяя" линия) была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
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