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В полиции рассказали о результатах поиска взрывчатки на вокзалах Киева

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Информация о минировании железнодорожного и центрального автовокзала не подтвердилась. Полиция занялась поисками "минера".
Полиция не нашла взрывчатки на вокзалах
Полиция не нашла взрывчатки на вокзалах
Укринформ

На железнодорожном вокзале и центральном автовокзале Киева опасных предметов не обнаружили. Об этом вечером в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Информация о заминировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что теперь ищут псевдоминера.

Ранее стало известно, что на железнодорожном вокзале Киева проводят эвакуацию.

За несколько дней до этого станция киевского метрополитена Площадь Льва Толстого (Оболонско-Теремковская ветка, "синяя" линия) была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

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Теги: Киев, вокзал, полиция, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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