Снос хрущевок: Дело сдвигают с мертвой точки

Совет регионального развития при КГГА обсудил назревшие проблемы с жилым фондом столицы.

В Киеве 80 процентов жилой застройки составляют дома типовых серий 60-70 лет, износ основных строительных конструкций которых составляет уже 60 процентов. Это 5100 домов устаревшего жилья.

Об этом рассказал директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Константин Федотов, передает Вечірній Київ.

Проблему хрущевок обсуждали на Совете регионального развития при КГГА. Решения и выводы этого Совета передадут городской власти.

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“Основные проблемные районы, где больше всего кирпичных и панельных хрущевок - Шевченковский, Голосеевский, Соломенский. Через несколько лет к ним добавятся целые массивы на левобережье. Ведь для панельных строений (4 класс) срок службы по закону определен в 100 лет, но они уже перешли свой экватор существования и имеют сейчас 3 класс со сроком годности в 75 лет. Через пять-десять лет, если и дальше ничего не делать, появится очень большая проблема. Ее решить даже за год будет не реально“, - сообщил Константин Федотов.

Стоит отметить, что еще в 2016 году Киевсовет принял решение по устаревшему жилищному фонду. Было принято распоряжение КГГА и тогда заказали разработку проекта реновации и реконструкции территорий, застроенных хрущевками.

“Это сделано для того, чтобы сдвинуть ситуацию с морально устаревшей застройкой с мертвой точки. Ведь в законе, который был принят Верховной Радой в 2006 году и касался отселения прописано обязательное стопроцентное согласие жильцов, а также необходимость разработки типового договора с жителями таких домов“, - отмечает киевское издание.

Разработать регламент и типовой договор должен Кабмин и Минрегион. За 12 лет этого не было сделано. Поэтому КГГА подала проекты соответствующих документов, где прописано, что типовой договор с жителями устаревших домов может утверждать орган местного самоуправления. И прописывалась норма согласия в 75 процентов жителей.

Однако, на этот проект со стороны чиновников также не было реакции.

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“Но проблема обостряется с каждым годом. Поэтому, получив полные сведения обо всех домах и земельных участках, а также выводы архитектурного департамента, где и что можно реконструировать, или сделать полную реновацию кварталов, мы хотим через тендер заказать специалистам проект реновации и реконструкции кварталов типичной устаревшей застройки“, - рассказал Федотов.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, все вопросы, касающиеся перемещения жителей из хрущевок, отселения или иных действий, будут прописаны и решаться согласно закону о собственности. Простого решения в таких вопросах быть не может, ведь есть незыблемое право собственности людей на свое жилье.

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