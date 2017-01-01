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В Киеве задержали серийных угонщиков автомобилей

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Похищенные транспортные средства обычно перепродавали, предварительно изменив номера агрегатов.
Злоумышленники пытались похитить автомобиль Toyota с парковки возле одного из торговых центров в Киевской области
Злоумышленники пытались похитить автомобиль Toyota с парковки возле одного из торговых центров в Киевской области
Нацполиция

Силовики задержали подозреваемых в девяти угонах автомобилей в Киеве и области. Участникам группировки сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений, уточнили в областной полиции в пятницу, 2 ноября.

Полицейские задержали четырех жителей Киева и области в возрасте от 30 до 40 лет. Трое из участников - ранее судимые за аналогичные преступления.

Злоумышленники угоняли автомобили с помощью электронной системы средств для взлома и блокировки систем защиты автомобилей. Похищенные транспортные средства обычно перепродавали, предварительно изменив номера агрегатов.

"Учитывая сложность документирования данного вида преступления, было принято решение о задержании членов группы непосредственно во время совершения преступления", – уточнили в полиции.

Так, злоумышленники пытались похитить автомобиль Toyota с парковки возле одного из торговых центров в Киевской области. В этот момент оперативники силовики и задержали трех участников группы.

Четвертого подозреваемого, который занимался перепродажей и разукомплектованием угнанных автомобилей, полицейские задержали во время проведения обысков.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков. В результате было обнаружено и изъято два угнанных автомобилях, вещи потерпевших, номерные детали транспортных средств, государственные номерные знаки и орудия совершения преступлений.

Сейчас четырем задержанным сообщено о подозрении. Двое участников преступной группы взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Ранее в Киевской области правоохранители задержали банду угонщиков автомобилей марок Toyota, Lexus, Acura, BMW, RangeRoverи Mercedes.

 

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Теги: Киев, Киевская область, видео, фото, угон, задержание, угон автомобиля
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Источник: korrespondent.net

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