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Взрывчатку на станции метро Майдан Незалежности не нашли

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Станцию Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик открыты. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станция Майдан Незалежности
Станция Майдан Незалежности
Киевский метрополитен

Сообщение о минировании станции киевского метрополитена Майдан Незалежности не подтвердилось. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена вечером в пятницу, 2 ноября.

Согласно сообщению, входы и выходы, а также переходы на пересадку на станцию Крещатик открыты для пассажиров.

"Станцию Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик открыты. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении метрополитена на странице в Facebook.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

 

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, Майдан Незалежности, Киевское метро, минирование, метрополитен киев, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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