Взрывчатку на станции метро Майдан Незалежности не нашли

Станцию Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик открыты. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сообщение о минировании станции киевского метрополитена Майдан Незалежности не подтвердилось. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена вечером в пятницу, 2 ноября.

Согласно сообщению, входы и выходы, а также переходы на пересадку на станцию Крещатик открыты для пассажиров.

"Станцию Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик открыты. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении метрополитена на странице в Facebook.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet