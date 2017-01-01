В Киеве от падения с пожарной вышки погибла девушка

В Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки на глазах у сверстников.

В Киеве в Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство, сообщает со ссылкой на данные столичной полиции в субботу, 3 ноября, УНН.

Отмечено, что событие произошло 2 ноября около 19:00. В полицейский участок поступило сообщение о том, что девушка 2002 г. р. упала с пожарной вышки.

После падения девушка не выжила, подтвердили правоохранители. Событие произошло в Оболонском районе Киева.

"В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье самоубийство. Пока вопрос еще решается, проверяются все обстоятельства", - рассказали в полиции.

Издание также ссылается на данные пользователей социальных сетей, согласно которым девушка покончила с собой из-за проблем с любовью на глазах у свидетелей - также подростков. Информацию о свидетелях в полиции также подтвердили.

Ранее в столице мужчина выпрыгнул с 24 этажа жилого дома и погиб.

Также сообщалось, что в Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа.

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