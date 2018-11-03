Тройное ДТП заблокировало Шулявский путепровод

Автомобиль Opel сначала врезался в Smart Fortwo, а после столкнулся с Citroen. Пострадали два человека.

На Шулявском путепроводе в результате тройного ДТП было полностью перекрыто движение для всех видов транспорта, сообщает Эспрессо

Отмечается, что инцидент произошел в Соломенском районе столицы возле станции метро Шулявская.

По словам свидетелей, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении Дорогожичей, по невыясненным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Smart Fortwo.

От удара его отбросило в ограждающий барьер, а одна железобетонная плита упала с Шулявского моста. Сам Smart Fortwo чуть не слетел с путепровода, зависнув в воздухе.

В это время Opel продолжил движение по встречной полосе и стокнулся с Citroen Grand C4 Picasso, который также врезался в ограждающий барьер с другой стороны дороги, вызвав падение одной из железобетонных плит и частично зависнув в воздухе.

В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в автомобиле Opel, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Двум пострадавшим из Smart Fortw врачи оказали помощь на месте. Водитель Citroen не пострадал.

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Ранее сообщалось, что на выезде из Киева водитель автомобиля Citroen врезался в дорожную станцию полиции.

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