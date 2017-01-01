В Киеве произошло масштабное ДТП с четырьмя авто
Водитель Mitsubishi на полной скорости въехал в три другие автомобиля, остановившиеся на светофоре.
На проспекте Лобановского в Киеве в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение сразу четырех автомобилей, сообщает Dtp.kiev.ua.
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Отмечается, что водитель автомобиля Mitsubishi въехал в три авто, которые стояли на светофоре.
По предварительным данным, водитель на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после чего вылетел на противоположную сторону дороги.
На месте работают четыре бригады скорой помощи.
Напомним, минувшей ночью тройное ДТП в Киеве заблокировало Шулявский мост.
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