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В Киеве произошло масштабное ДТП с четырьмя авто

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Водитель Mitsubishi на полной скорости въехал в три другие автомобиля, остановившиеся на светофоре.
Четыре авто разбросаны по дороге
Четыре авто разбросаны по дороге
скриншот

На проспекте Лобановского в Киеве в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение сразу четырех автомобилей, сообщает Dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель автомобиля Mitsubishi въехал в три авто, которые стояли на светофоре.

По предварительным данным, водитель на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после чего вылетел на противоположную сторону дороги.

На месте работают четыре бригады скорой помощи.

Напомним, минувшей ночью тройное ДТП в Киеве заблокировало Шулявский мост.

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, столкновение, видео
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Источник: korrespondent.net

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