В строительном мусоре Андреевской церкви нашли ценный артефакт

Старинная вещь была выявлена во время ремонтно-реставрационных работ.

В комментариях к посту отмечают, что находку сделали накануне праздника в честь иконы Божией Матери Казанской facebook.com/Вадим Кириленко

В Киеве на Андреевском узвозе во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы.

Об этом сообщил заместитель директора реставрационных и хозяйственных работ в Национальном заповеднике София Киевская Вадим Кириленко в своем Facebook.

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“Сегодня во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы ХІХ века“, - написал Кириленко.

На окладе изображены Богоматерь с ребенком. Находку передали в фонд заповедника София Киевская.

По словам рабочих, которые проводили реставрационные работы, оклад лежал прямо посреди строительного мусора.

Где находится сама икона пока не известно facebook.com/Вадим Кириленко

Как сообщалось 18 октября, парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.