В строительном мусоре Андреевской церкви нашли ценный артефакт
В Киеве на Андреевском узвозе во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы.
Об этом сообщил заместитель директора реставрационных и хозяйственных работ в Национальном заповеднике София Киевская Вадим Кириленко в своем Facebook.
Читай также: Вход на обзорную площадку Андреевской церкви стал платным
“Сегодня во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы ХІХ века“, - написал Кириленко.
На окладе изображены Богоматерь с ребенком. Находку передали в фонд заповедника София Киевская.
По словам рабочих, которые проводили реставрационные работы, оклад лежал прямо посреди строительного мусора.
Как сообщалось 18 октября, парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.