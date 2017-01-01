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В строительном мусоре Андреевской церкви нашли ценный артефакт

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Старинная вещь была выявлена во время ремонтно-реставрационных работ.
В комментариях к посту отмечают, что находку сделали накануне праздника в честь иконы Божией Матери Казанской
В комментариях к посту отмечают, что находку сделали накануне праздника в честь иконы Божией Матери Казанской
facebook.com/Вадим Кириленко

В Киеве на Андреевском узвозе во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы.

Об этом сообщил заместитель директора реставрационных и хозяйственных работ в Национальном заповеднике София Киевская Вадим Кириленко в своем Facebook.

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“Сегодня во время ремонтно-реставрационных работ на чердаке под лестницей Андреевской церкви нашли оклад от иконы ХІХ века“, - написал Кириленко.

На окладе изображены Богоматерь с ребенком. Находку передали в фонд заповедника София Киевская.

По словам рабочих, которые проводили реставрационные работы, оклад лежал прямо посреди строительного мусора.

Где находится сама икона пока не известно
Где находится сама икона пока не известно
facebook.com/Вадим Кириленко

Как сообщалось 18 октября, парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

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Теги: Андреевская церковь, Киев, икона
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