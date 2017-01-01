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В древней части Киева установили десятки новых указателей для туристов и отдыхающих

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Навигационные таблички-указатели уже установили в Верхнем городе и на Подоле.
В древней части Киева установили десятки новых указателей для туристов и отдыхающих
© 44.ua
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  • В Киеве начали устанавливать новые навигационные стенды
  • В Киеве начали устанавливать новые навигационные стенды
  • В Киеве начали устанавливать новые навигационные стенды
В древней части Киева установили десятки новых указателей для туристов и отдыхающих
В Киеве начали устанавливать новые навигационные стенды
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В Киеве начали устанавливать новые навигационные стенды, которые смогут сделать прогулку по столице более насыщенной и информативной. 

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на организацию Агенти змін, изготовившую все стенды..

Отмечается, что для Верхнего города и Подола изготовлено 33 пилона, несколько из низ уже установили у лестницы на Пейзажную аллею. На стендах обозначены интересные места расположенные поблизости, карты окружающих кварталов и есть немного интересной информации на украинском и английском языках.

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Активисты организации сообщили, что сознательно отказались на стендах писать официальные названия музеев и других учреждений, сократив их до лаконичных формулировок, которые были бы всем просты и понятны.

К сожалению, уже следующий день после установки неизвестные разрисовали бетонную часть одного из пилонов и коммунальщикам пришлось смывать надписи.

Как сообщалось 18 октября, в Киеве отремонтируют окутанный легендами старейший фонтан столицы.

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Теги: Киев, Подол, туризм
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