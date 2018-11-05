В Киеве мужчина камнем разбил окна Генпрокуратуры
В Киеве мужчина камнем разбил окна в здании Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщает пресс-служба полиции Киева 38-летний житель Винницы разбил два окна на первом этаже административного здания на улице Резницкой.
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“Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерское управление полиции“, - говорится в сообщении.
Злоумышленника остановил наряд охраны, который и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.
После установления всех обстоятельств, полицейские дадут правовую оценку действиям мужчины.
Напомним, 1 ноября в Киеве на Печерске правоохранители во время патрулирования заметили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия.
Во время задержания около 40 неизвестных, пострадали двое правоохранителей.