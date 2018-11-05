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В Киеве мужчина камнем разбил окна Генпрокуратуры

Комментариев: 1
Полиция задержала 38-летнего жителя Винницы.
Хулигана задержал наряд охраны возле ГПУ
Хулигана задержал наряд охраны возле ГПУ
kyiv.npu.gov.u

В Киеве мужчина камнем разбил окна в здании Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщает пресс-служба полиции Киева 38-летний житель Винницы разбил два окна на первом этаже административного здания на улице Резницкой. 

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“Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерское управление полиции“, - говорится в сообщении.

Злоумышленника остановил наряд охраны, который и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.

Причину поступка мужчины выяснит полиция
Причину поступка мужчины выяснит полиция
kyiv.npu.gov.u

После установления всех обстоятельств, полицейские дадут правовую оценку действиям мужчины.

Напомним, 1 ноября в Киеве на Печерске правоохранители во время патрулирования заметили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. 

Во время задержания около 40 неизвестных, пострадали двое правоохранителей.

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Теги: ГПУ, Генпрокуратура, окно, хулиганство
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Комментариев (1)
hghj    05.11.2018, 17:26
Оценка:  +1
hghj
Как гпу сразу реагируют, а как простой человек могут просто не приехать... или приехать и начать отговаривать.
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