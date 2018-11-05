В Киеве мужчина камнем разбил окна Генпрокуратуры

Полиция задержала 38-летнего жителя Винницы.

В Киеве мужчина камнем разбил окна в здании Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщает пресс-служба полиции Киева 38-летний житель Винницы разбил два окна на первом этаже административного здания на улице Резницкой.

Читай также: В Москве арестовали экс-министра транспорта Украины Рудьковского - РосСМИ

“Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерское управление полиции“, - говорится в сообщении.

Злоумышленника остановил наряд охраны, который и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу.

Причину поступка мужчины выяснит полиция kyiv.npu.gov.u

После установления всех обстоятельств, полицейские дадут правовую оценку действиям мужчины.

Напомним, 1 ноября в Киеве на Печерске правоохранители во время патрулирования заметили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия.

Во время задержания около 40 неизвестных, пострадали двое правоохранителей.