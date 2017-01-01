На станции метро Крещатик мужчина заснул между рельсов

Мужчина был пьян.

В центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения лег в спасательный желоб.

Об этом говорится на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Читай также: В Москве украинец упал под поезд метро

“Один из жителей столицы не смог совладать с соблазном и улегся вздремнуть просто в желобе между рельсами метро в центре Киева. На крики и охи очевидцев не реагировал. Вскоре был убран с путей дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на “крики и охи“ очевидцев. Стоит отметить, желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни а не для отдыха.

Без травм пьяного человека передали полиции facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось, в сентябре в Киеве иностранец бросился под поезд в метро.