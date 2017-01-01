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На станции метро Крещатик мужчина заснул между рельсов

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Мужчина был пьян.
На крики людей мужчина не реагировал
На крики людей мужчина не реагировал
facebook.com/dtp.kiev.ua

В центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения лег в спасательный желоб. 

Об этом говорится на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

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“Один из жителей столицы не смог совладать с соблазном и улегся вздремнуть просто в желобе между рельсами метро в центре Киева. На крики и охи очевидцев не реагировал.  Вскоре был убран с путей дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на “крики и охи“ очевидцев. Стоит отметить, желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни а не для отдыха.

Без травм пьяного человека передали полиции
Без травм пьяного человека передали полиции
facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось, в сентябре в Киеве иностранец бросился под поезд в метро. 

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Теги: метро, Киев, Крещатик
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