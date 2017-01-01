На станции метро Крещатик мужчина заснул между рельсов
В центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения лег в спасательный желоб.
Об этом говорится на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
Читай также: В Москве украинец упал под поезд метро
“Один из жителей столицы не смог совладать с соблазном и улегся вздремнуть просто в желобе между рельсами метро в центре Киева. На крики и охи очевидцев не реагировал. Вскоре был убран с путей дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на “крики и охи“ очевидцев. Стоит отметить, желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни а не для отдыха.
Как сообщалось, в сентябре в Киеве иностранец бросился под поезд в метро.