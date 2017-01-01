В киевской гостинице обокрали туриста из Саудовской Аравии – СМИ

Мужчина покинул номер на час, а когда вернулся, обнаружил, что у него украли все наличные деньги в долларах и гривнах.

В центре Киева в номере гостиницы Украина обокрали жителя Саудовской Аравии. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД в понедельник, 5 ноября.

Отмечается, что мужчина прибыл в Украину 1 ноября, обозначив цель приезда как туризм.

Накануне иностранец пожаловался через переводчика полиции, что утром покинул номер на час, а когда вернулся, обнаружил, что у него украли все наличные деньги в долларах и гривнах. При этом точную сумму украденного назвать он не смог.

"Полиции потерпевший рассказал, что пробудет в Киеве по делам еще до 13 ноября и надеется, что за это время найдут вора", – говорится в сообщении.

Правоохранители ведут проверку среди служащих гостиницы. Открыто уголовное производство по статье о краже (ч.1 ст.185 УК Украины).

Ранее в центре Киева обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони. Неизвестные похитили вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя.

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