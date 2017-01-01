В Киеве суд выпустил банду автоворов под ничтожный залог

Украинские суды особенно благосклонны к этой категории преступников.

Святошинский районный суд города Киева принял решение об аресте с правом внесения залога участников преступной группировки, занимавшейся угоном элитных автомобилей.

Об этом написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читай также: В Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки

“Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много“, - написал Аброськин.

Аброськин отметил, что последнюю группу автоугонщиков взяли с поличным – с погоней, за кражу джипа Лексус.

“А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн... И мы снова в начале нашего непрерывного забега“, - резюмировал Аброськин.

Как сообщалось 1 ноября, под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.