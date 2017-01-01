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В Киеве суд выпустил банду автоворов под ничтожный залог

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Украинские суды особенно благосклонны к этой категории преступников.
Последнюю группу автоугонщиков взяли с поличным
Последнюю группу автоугонщиков взяли с поличным
Аброськин/Facebook

Святошинский районный суд города Киева принял решение об аресте с правом внесения залога участников преступной группировки, занимавшейся угоном элитных автомобилей.

Об этом написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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“Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды к этим преступникам очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много“, - написал Аброськин.

Аброськин отметил, что последнюю группу автоугонщиков взяли с поличным – с погоней, за кражу джипа Лексус. 

“А что по итогам? Святошинский суд и до 334 тысяч гривен залога за каждого из троих: Авдеенко - арест с правом внесения залога 264000 грн, Корень - арест с правом внесения залога 264000 грн, Григорян - арест с правом внесения залога 334000 грн...  И мы снова в начале нашего непрерывного забега“, - резюмировал Аброськин.

Как сообщалось 1 ноября, под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.

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Теги: угон авто, полиция, Киевская область, Киев
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