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В Киеве показали мрачные фото утреннего густого тумана

Комментариев: 1
Пользователи делятся туманными фотографиями Киева в соцсетях.
Водителям стоит быть осторожней на дорогах.
Водителям стоит быть осторожней на дорогах.
УНИАН

Утром в Киеве наблюдался туман, из-за которого город окутала осенняя серость.

В связи с туманов видимость на дорогах 200-500 метров.

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“По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области утром 6 ноября туман, видимость 200-500 м“, - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Напомним, чтоб не создавать аварийных ситуаций на дорогах, рекомендуется придерживаться следующих правил за рулем авто:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Kyiv #good_morning #silenthill #troyeshchyna

Публикация от Laina Abramova (@lainaabramova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kiev_foto #kyiv #morning #7:57 #foto

Публикация от M A X I M • C H O R N I Y (@rider_69sm)

 

Ранее сообщалось, что на смену теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.  

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Комментариев (1)
ANDREICH    06.11.2018, 11:38
Оценка:  0
ANDREICH
Заїхав в туман бібікни два раза врубай дальній аваріку й погнав
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