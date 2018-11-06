В Киеве показали мрачные фото утреннего густого тумана
Пользователи делятся туманными фотографиями Киева в соцсетях.
Утром в Киеве наблюдался туман, из-за которого город окутала осенняя серость.
В связи с туманов видимость на дорогах 200-500 метров.
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“По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области утром 6 ноября туман, видимость 200-500 м“, - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
Напомним, чтоб не создавать аварийных ситуаций на дорогах, рекомендуется придерживаться следующих правил за рулем авто:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Ранее сообщалось, что на смену теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.