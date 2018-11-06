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На Оболони совершено вооруженное ограбление кредитного учреждения

Комментариев: 1
Грабитель забрал 20 тысяч гривен.
Злоумышленник ограбил один из киосков быстрого кредитования
Злоумышленник ограбил один из киосков быстрого кредитования
golos.ua

В Оболонском районе Киева во вторник, 6 ноября, неизвестный ограбил кредитное заведение.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Ограбление произошло на ул. Оболонской. Злоумышленник ограбил один из киосков быстрого кредитования. По предварительным данным, грабитель ворвался в помещение финучреждения и, угрожая оружием, забрал 20 тысяч гривен, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители выясняют обстоятельства ограбления.

Как сообщалось 30 октября, в Киеве мошенник создал фальшивое отделение банка.

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Теги: ограбление, Киев
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Комментариев (1)
okskrav    06.11.2018, 12:36
Оценка:  0
okskrav
Ээээ... так на Оболони или на Оболонской? Улица Оболонская находится в Подольском районе.
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