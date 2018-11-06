В Киеве бывший штаб Партии регионов снова станет кинотеатром

Реконструкция будет проводиться в 2019 году.

Кинотеатр Зоряный, расположенный на углу улиц Московская и Омеляновича-Павленко в Печерском районе, возобновит работу по своему прямому предназначению. Долгое время в здании была расположена штаб-квартира Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Печерской райгосадминистрации.

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В кинотеатре будут работать четыре кинозала. Там планируют не только показывать фильмы, но и проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы, направленные на популяризацию кинематографа.

Концепция реконструкции кинотеатра предполагает, что будет обустроена территория возле Зоряного, запланировано возобновление работы фонтана.

Стоит отметить, что в 2003 году решением Киевсовета целостный имущественный комплекс кинотеатра Зоряный площадью 4 284 кв. м был включен в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации.

В дальнейшем здание по ул. Московской, 31/33 было продано ООО Кинотеатр Зоряный. По условиям сделки, частный владелец должен был обеспечить дальнейшее функционирование кинотеатра, но не выполнил своих обязательств, уточняет LB.ua. Помещение кинотеатра использовалось для нужд Партии регионов.

Через месяц после продажи вследствие изменения состава учредителей контроль над ООО Кинотеатр Зоряный перешел к донецкой фирме Веспром Эдуарда Прутника, занимавшего в то время должность советника Виктора Януковича.

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В 2008 году доля Веспрома в Зоряном была продана донецкой компании Украинская межрегиональная инвестиционная группа. Ее учредителем был Украинский бизнес банк, фактическим собственником которого был старший сын Виктора Януковича Александр.

В 2014 году ООО Киноцентр Зоряный переоформили на офшорную компанию Sabik Ltd.

В феврале 2015 года прокуратура Киева подала иск о возврате кинотеатра общине Киева, но проиграла во всех инстанциях. Прокуратура ссылалась на результаты проверки Фондом госимущества за декабрь 2008 года, которая установила, что владелец нарушил условия договора в части сохранения профильной деятельности комплекса.

Как сообщалось в июне, в Киеве мошенник “украл“ кинотеатр.