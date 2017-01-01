На Ярославовом Валу в течение месяца будут демонтированы все незаконные вывески и реклама, - КГГА

До конца ноября на улице Ярославов Вал в Киеве демонтируют 322 незаконные вывески.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, работы стартовали 29 октября и на сегодня уже убрали около 100 вывесок.

"Вскоре еще одну улицу исторического Киева освободим от засилья незаконных вывесок, которые искажают фасады старинных зданий", - заявил Мондриевский.

По его словам, уже завершили работы на улице Сагайдачного (демонтировали 183 вывески), на Нижнем и Верхнем Валах (демонтировали 621 вывеску).

В свою очередь предпринимателей просят уважать город и приводить свои вывески в соответствие с требованиями, а монтировать только те, по которым получено положительное заключение.

Отмечается, что в течение десяти месяцев 2018 года в Киеве было демонтировано 13 187 рекламных средств, в том числе 8115 вывесок.

"С каждым годом мы демонтируем все больше незаконной рекламы. Для сравнения, в 2016 году, когда стартовала реформа в этой области, было демонтировано около 5000 конструкций, в прошлом году - 8600. А за 10 месяцев текущего года демонтировано больше, чем за предыдущие два года", - резюмировал чиновник.