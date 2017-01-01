"Евробляхеры" угрожают заблокировать центр Киева

В акции ожидается участие от 10 до 30 тысяч машин. Они перекроют проспект Победы и правительственный квартал.

В среду, 7 ноября, владельцы авто с иностранной регистрацией намерены полностью заблокировать проспект Победы и правительственный квартал в Киеве. О масштабной акции УНИАН рассказал руководитель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич.

"Первая часть будет возле Министерства инфраструктуры. Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в 7 утра и закончится около 8:30. С 9 утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной Рады. Они перекроют правительственный квартал. Скорее всего, акция протеста здесь будет целый день, а может и не один день. Планируется, что в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин. Но сколько будет - посмотрим", - сказал он.

По словам Ярошевича, протестующие будут требовать уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин.

"Мы будем требовать, чтобы вышел министр инфраструктуры и принял требование об увольнении главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка. Я понимаю, что решение об увольнении принимает не министр, но он будет в Кабмине. Поэтому он сможет передать наше требование правительству. Возле Верховной Рады мы будем требовать принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Принять их с правками, а не в том виде, в котором он вышел из комитета", - сказал он.

Напомним, сегодня утром "евробляхеры" жгли дымовые шашки под КГГА. По их словам, это была "предупредительная акция".

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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