В бывшем штабе Партии регионов снова будет кинотеатр

В кинотеатре Зоряный проведут реконструкцию, после чего в нем будут работать четыре кинозала.

В Зоряном будут популяризировать кинематограф Киеввласть

Кинотеатр Зоряный, в котором раньше находилась штаб-квартира Партии регионов и который находится на углу улиц Московская и Омеляновича-Павленко в центре Киева, возобновит работу по своему основному профилю.

Об этом сообщает Печерская райгосадминистрация во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что в 2019 году в Зоряном проведут реконструкцию, после чего в нем будут работать четыре современных кинозала.

В кинотеатре будет не только показывать фильмы, но и проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы, направленные на популяризацию кинематографа.

Также концепция реконструкции кинотеатра предполагает, что будет обустроена территория возле Зоряного, включая возобновление работы фонтана.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Киеве закрылись два известных кинотеатра – Кинопанорама и Украина. Дальнейшая судьба зданий пока неизвестна.

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