Стало известно, в каком стиле украсят новогоднюю елку в Киеве
Во время новогодне-рождественских праздников в Киеве елка на Контрактовой площади будет оформлена в стиле творчества художницы Марии Примаченко.
Для главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве изготовили около 2 тысяч игрушек. Об этом сообщил организатор столичных новогодних празднований последних лет и основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает 44.ua.
"Около 500 игрушек, которые будут украшать елку на Контрактовой площади, уже готовы. Они будут выполнены в стиле работ Марии Примаченко. Также изготовили около 2 тысяч игрушек для елки на Софии. Еще на новогодних красавицах будет около 10 тысяч светодиодных ламп", – рассказал он.
Впервые на Контрактовой площади будет организован парад, который пройдет во время открытия 15 декабря. "По обе стороны парада можно будет увидеть семь оркестров. А возглавит колонну Львовский оркестр духовых инструментов", – отметил Добруцкий.
Психологи посоветовали, когда лучше убирать новогодние елки
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Напомним, что новогодняя елка на Софийской площади в Киеве в этом году будет ниже прошлогодней.
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