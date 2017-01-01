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В одном из детсадов Киева воспитатель унижает детей - соцсети

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Руководство детсада отвечает, что "у Веры Ивановны есть очевидные проблемы с головой, но в медицинской книжке написано, что она здорова".
От стресса дети трясутся от страха, у некоторых начинается рвота
От стресса дети трясутся от страха, у некоторых начинается рвота
depositphotos.com

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В Днепровском районе Киева разгорелся скандал из-за хамского и негуманного метода работы одной из воспитательниц детского сада №591 для детей с особенностями развития.

Об инциденте сообщила одна из матерей Татьяна Гелашвили на странице в Facebook.

По словам женщины, родители, чьи дети подвергались психологическому насилию, написали коллективную жалобу в рай управление образования. Они требуют, чтобы воспитателя уволили.

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“Мне ответили, что не принимали ее на работу и уволить могут. Фальковская Н. В. сказала, что у Веры Ивановны есть очевидные проблемы с головой, но в медицинской книжке написано, что она здорова, а принудительной психиатрической экспертизы у нас нет“, - отметила Татьяна Гелашвили.

Стоит отметить, что жестокая и грубая воспитательница взяла больничный с 30 октября и до сих пор на работе не появлялась.

Как сообщалось 9 октября, в санатории под Хмельницким воспитатель избивал детей.

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Теги: детсад, воспитательница, Киев
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