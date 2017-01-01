Кличко присоединился к съезду ЕНП в Хельсинки, где обсудил ключевые вызовы Европы

Кличко представляет партию "УДАР", лидером которой и является. "УДАР" с 2013-го года имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии. Нынешний съезд, как отмечают в ЕНП, имеет большое политическое значение. В условиях, когда Европа стоит перед колоссальными вызовами, в значительной степени ее будущий успех будет зависеть от того, какими будут следующий Европарламент и Еврокомиссия. На съезде в Хельсинки ЕНП должен избрать своего кандидата на следующих выборах президента Еврокомиссии, которые состоятся в мае 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Важно сегодня быть здесь, вместе с европейскими коллегами, обсудить те общие проблемы, которые европейское сообщество может решить только консолидированными усилиями, - отметил Кличко в комментарии журналистам в кулуарах съезда. - Европейская народная партия является крупнейшей партией в Европейском союзе и объединяет политические силы почти 40 стран. "УДАР" уже несколько лет является наблюдателем в ЕНП. Сегодня здесь обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед Европой. - Вопросы безопасности, миграционной политики, угрозы радикализма. И европейские политики вместе нарабатывают пути их решения. Поэтому это важно. И я рад быть здесь с представителями европейских партий. Потому ключевая цель Украины - стать частью большой европейской семьи. Европейское направление развития является для нас приоритетным ", - отметил Виталий Кличко.

В Хельсинки также состоялись встречи Кличко с европейскими политиками. В частности, с президентом ЕНП Жозеф Долем, депутатом Европарламента Элмар Брок и другими. Пообщался Виталий Кличко и с экс-президентом Грузии Саакашвили.

Европейская народная партия - общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП последовательно поддерживает движение Украины в Европу и сохранение санкций против Российской Федерации. Также ЕНП выступала за введение безвизового режима между Украиной и ЕС.