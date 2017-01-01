В Киеве из-за футбола ограничат работу трех станций метро

В связи с футбольным матчем Динамо - Ренн 8 ноября с 18:55 до 19:55 изменят работу три станции метрополитена.

В Киеве в четверг, 8 ноября, состоится футбольный матч между командами Динамо (Киев) и Ренн (Франция) на НСК Олимпийский. В связи с этим ограничат работу трех станций столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе подземки в соцсети Facebook.

Отмечается, что перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки.

Кроме этого, после окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Ранее в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб.

Также сообщалось, что на станции метро Почайна установили новое название.

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